Talasgücü Çarşamba, Kayserispor Perşembe oynayacak

Türkiye Kupası 3. Tur maç programı belli oldu. Kayseri ekiplerinden Talasgücü Belediyespor Çarşamba günü, Kayserispor ise Perşembe günü tur için sahaya çıkacak.

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  • 20.10.2023 12:36
  • Güncelleme: 20.10.2023 12:36
Talasgücü Çarşamba, Kayserispor Perşembe oynayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Kupası 3. Tur maç programı belli oldu. Kayseri ekiplerinden Talasgücü Belediyespor Çarşamba günü, Kayserispor ise Perşembe günü tur için sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası 3. Kademe maçlarının programını belirledi. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak Türkiye Kupası 3. Kademe maç programına göre; Kayseri temsilcileri Talasgücü Belediyespor Çarşamba günü, Kayserispor ise Perşembe günü tur için sahaya çıkacak. Talasgücü Belediyespor 1 Kasım Çarşamba günü Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç 14:00’te başlayacak.

Kayserispor ise 2 Kasım Perşembe günü sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile tur mücadelesi verecek. RHG Enertürk Enerji stadındaki bu maç 20:00’de başlayacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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