Talasgücü iç transferi tamamladı

Türkiye 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde 12 futbolcu ile anlaştı. Sarı lacivertliler, dış transfere yöneldi.

Bu sezon ilk kez Türkiye 3. Ligi’nde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor, iç transfer çalışmalarını tamamladı. Sarı Lacivertliler, görüşme yaptığı oyunculardan 12’si ile anlaşmaya vardı. Talasgücü Belediyespor, yeni sezon için kaleciler Çağrı Tanrıbilir, Mustafa Umut Mete ve Kenan Karademir, oyunculardan Erkan Kapar, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Ercan Çiftci, Bahtiyar Dolma, Ramazan Taş, M. İbrahim Şahinkaya, Emir Yıldırım ve Akın Arıcan ile yeniden anlaştı.

Dış transferde arayışlarını sürdüren Sarı lacivertliler, özellikle Kayserispor’un transfer yasağının açılıp açılmamasına paralel olarak transfer çalışmalarına hız verecek. Talasgücü Belediyespor, Kayserispor kadrosundaki bazı genç oyunculara talip.