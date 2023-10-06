Talasgücü, liderin konuğu olacak

Türkiye 3. Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, Pazar günü grup lideri Aliağa Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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  • 06.10.2023 11:14
  • Güncelleme: 06.10.2023 11:14
Talasgücü, liderin konuğu olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Ligi 1. Grup’ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, Pazar günü grup lideri Aliağa Futbol A.Ş. ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

3. Lig’de oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile ayrılan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor Pazar günü İzmir temsilcisi Aliağa Futbol A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Talasgücü Belediyespor, yarın havayolu ile İzmir’e geçecek ve Pazar günü oynayacağı maç için kampa girecek. 3.Lig 1.Grup lideri Aliağa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 2 eksiği bulunan Talasgücü Belediyespor, puan almak için mücadele edecek. Sarı-Lacivertli takımda Murat Demirezen ile belide stres kırığı tespit edilen Murat Şimşek forma giyemeyecek.

Pazar günü saat 15.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Metin Ateş yönetecek. Ateş’in yardımcılıklarını ise Arzu Görgün ve Ömer Yasin Gezer yapacak.

İHA

Kayseri Gündem
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