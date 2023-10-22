Talasgücü mağlubiyet serisini 3 maça çıkardı

TFF 3’üncü Lig 1’inci grupta yer alan Talasgücü Belediyespor ilk iç saha mağlubiyetini geçen hafta almıştı. Sezonun ilk 4 haftasında 2 deplasman mağlubiyeti alan Talas ekibi 2 iç sahada maçını da kazanmıştı. Sarı lacivertliler ilk iç saha yenilgisini geçen hafta aldı. Aliağa ve Kırıkkalegücü mağlubiyetlerinin ardından son olarak Kepez Belediyespor’a da yenilen Talas ekibi mağlubiyet serisini 3 maça çıkardı. Talasgücü Belediyespor gelecek hafta sahasında Edirnespor’u konuk edecek. Ligde 6 puanı bulunan Talasgücü 10’uncu sırada yer alıyor.