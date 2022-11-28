Talasgücü namağlup ilerliyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı lacivertliler, grupta yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

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  • 28.11.2022 15:54
  • Güncelleme: 28.11.2022 17:58
Talasgücü namağlup ilerliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı lacivertliler, grupta yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Sezona arka arkaya aldığı 2 beraberlikle başlayan ve sonrasında seri galibiyetlerle zirve iddiasını ortaya koyan Talasgücü Belediyespor, oynadığı futbolla da taraftarlarını mutlu ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın her hafta tribündeki yerini alarak destek verdiği sarı lacivertliler, ilk yarıda kalan 4 maçından da galibiyetle ayrılarak grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Talasgücü Belediyespor, Pazar günü grubun lideri Sincan Belediyespor’u ağırlayacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahadaki bu önemli maç saat 14.00’te başlayacak.

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İHA

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