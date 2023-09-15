Talasgücü'nden 2 transfer birden

Talasgücü Belediyespor bugün sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrosuna 2 yeni ismi dahil etti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’dan çift transfer birden. Sarı lacivertliler 1922 Konyaspor forması giyen 2001 doğumlu savunma oyuncusu Murat Karadeniz ve Ankaraspor forması giyen 2002 doğumlu savunma oyuncusu Enes Eliaçık’ı kadrosuna kattı. Bugün sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrosuna 2 ismi birden katan Talasgücü Belediyespor’un, bugün kadrosuna yeni birkaç ismi daha katılması bekleniyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "Takımımız geçtiğimiz sezon 1922 Konyaspor forması giyen 2001 doğumlu savunma oyuncusu Murat Karadeniz ve geçtiğimiz sezon Ankaraspor forması giyen 2002 doğumlu savunma oyuncusu Enes Eliaçık ile sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem oyuncularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.