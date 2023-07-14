Talasgücü'ne kupayı Başkan Yalçın verdi

Kayseri U11'de namağlup şampiyon olan Talasgücü Belediyespor, kupayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın elinden aldı.

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  • 14.07.2023 11:40
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:40
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Talasgücü'ne kupayı Başkan Yalçın verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri U11’de namağlup şampiyon olan Talasgücü Belediyespor, kupayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın elinden aldı.

Kayseri’de amatör futbolda kaliteli futbolu ile dikkat çeken ve alt yapıya önem veren Talasgücü Belediyespor, başarıdan başarıya koşuyor. Kayseri U11’de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. Talasgücü Belediyespor, kupayı Talas Belediyesi’nin düzenlediği yaz kurslarının açılış töreninde Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın elinden aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Futbol, basketbol, güreş, karate, masa tenisi ve taekwondo branşlarında düzenlediğimiz Talasgücü Belediyespor Yaz Kurslarına antrenörlerimiz, sporcularımız ve velilerimizle birlikte start verdik. Programda ayrıca namağlup Kayseri Şampiyonu olan U 11 futbol takımımıza kupalarını takdim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm yavrularımızın gözlerinden ve gönüllerinden öperek başarılar diliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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