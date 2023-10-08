Talasgücü'nün deplasman fobisi devam ediyor
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Talasgücü Belediyespor üçüncü deplasman maçında da kaybetti.
- 08.10.2023 18:34
- Güncelleme: 08.10.2023 18:36
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Bu sezon 3’üncü Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor 5’incü hafta müsabakasında Aliağa ile karşılaştı. İzmir deplasmanında oynanan maçı 3-0’lık skorla kaybeden Talasgücü Belediyespor deplasman mağlubiyet serisini sürdürdü. Haftaydı 6 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Talasgücü hafta içi kupa mesaisine çıkacak.
1ha
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