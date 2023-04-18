Talasgücü yarın Sincan Belediye ile gruptan çıkma maçı oynayacak

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden 3 takımdan biri olan Talasgücü Belediyespor normal sezonu 60 puanla ikinci sırada tamamladı. Grubu averajla ilk sırada tamamlayan Sincan Belediye ile aynı puanda olan Talasgücü Belediyespor başkent ekibi ile gruptan çıkma maçı oynayacak. Yarın saat 15.00’da Aksaray stadyumunda oynanacak olan müsabakayı kazanan takım gruptan çıkarak Play – Off’a yükselecek.