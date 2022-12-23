Talasgücü zirveye göz koydu

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu; devreyi galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. Başkan İloğlu, son dakika golleri ile kazanan takımı için de "Herhalde bu sezon rahat bir maç izlemek olmayacak gibi" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta liderlik mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, geride kalan hafta kazandığı Osmancık Belediyespor maçını son dakika golü ile kazanmanın mutluluğunu yaşarken Başkan Yunus İloğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Ama artık göğsümüzü gere gere, rahat maçlar izlemek istiyoruz" yorumu yaptı. Başkan Yunus İloğlu, bu hafta oynayacakları Bozokspor maçını da kazanıp devreye namağlup girmek istediklerini de ifade etti. İloğlu, “Yozgat’ta Bozokspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Bazı eksiklerimiz var ama bu bahane olmayacak. Talasgücü olarak Yozgat’tan galibiyetle dönüp devreyi namağlup kapatmak istiyoruz” açıklaması yaptı.