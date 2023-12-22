Talaslı öğrencilerden Başkan Yalçın'a teşekkür ziyareti

Talaslı öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret ederek eğitime yönelik yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen teşekkür ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da yer aldı. Başkan Yalçın’ın eğitime yönelik verdiği katkıların yanı sıra ilçe tanıtımı için yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür eden öğrenci ve öğretmenler, özellikle üstü açık tur otobüsüyle yapılan tarih gezilerinin çok faydalı olduğunu ifade etti.

Öğrencilere nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Yalçın, sosyal bilimler liselerinin ülke yönetimi ve geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

“Her zaman yanımızdasınız”

İlk olarak söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı, “Talas Belediyemiz, her zaman bizim yanımızda oldu. Akademik çalışmalarımızı zaten yıllardır gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında sportif etkinliklerimizde de sizin desteğiniz oluyor. Ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetler için de destek veriyorsunuz. Müzelerin gezilmesi, ören yerlerinin ve tarihi mekanların görerek öğrenilmesi konusunda programlar düzenlediniz. Bu konulardaki desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda öğrenciler Başkan Yalçın’a çiçek takdim ederken Başkan Yalçın’da öğrencilere kitap hediyesinde bulundu.