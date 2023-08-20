Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirişinin ikinci yıl dönümünü kutluyor

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ikinci yıl dönümünde ülkenin farklı noktalarında 'işgalcilerden kurtuluş" adı altında etkinlikler düzenlendi.

Taliban hareketinin merkezi olan ve Heybetullah Ahunzade'nin kararnameyle yönettiği Kandahar'daki geçit töreni halktan uzakta bir askeri kampın içinde yapıldı.

Herat sokaklarında toplanan Taliban destekçileri "Avrupalılara ölüm! Çok yaşa Afganistan İslam Emirliği! Amerikalılara ölüm!" şeklinde sloganlar attı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti yaptığı açıklamada "Kabil'in fethi, gururlu Afgan ulusunu kimsenin kontrol edemeyeceğini ve hiçbir işgalcinin ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü tehdit etmesine izin verilmeyeceğini bir kez daha kanıtladı" dedi.

Eski Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, 'Afganistan İslam Emirliği'nin beyaz ve siyah bayraklarını salladı.

Uluslararası güçlerin ülkeden çekilmelerinin ardından terk ettikleri Amerikan yapımı askeri araçlar da caddelerde gösterildi.

Kaynak: Euronews.com