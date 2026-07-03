Tamer Karadağlı, 'Kayseri'ye geldiğim zaman bir türlü doyamıyorum, doysam da yemeye devam ediyorum'

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. 2. Kayseri Turizm Ödülleri 2026, turizm, kültür, gastronomi ve tanıtım alanlarında şehre değer katan kişi, kurum ve işletmeleri aynı çatı altında buluşturuyor. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, il protolü, adaylar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Oyuncu Tamer Karadağlı, “Değerli Kayserililer, çok teşekkür ederim. Gurur duydum, onur duydum. Kayseri Devlet Tiyatrosu 3 yıldır sizlere hizmet veriyor. Bizi yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim. Sevgili başkanım çok güzel bir ödül töreni. Orada bir kaç şeyi daha denedim. Kayseri'ye geldiğim zaman doyamıyorum bir türlü. Doysam da yemeye devam ediyorum. Mutfak Sanatları Merkezi’ne gittik birlikte, bayıldım” şeklinde konuştu.