Tamir için gittiği evde yaralanan mobilyacının davasında karar çıktı

İddiaya göre mobilya ustası A.T. mobilya tamiri için gittiği evin sakinlerinden K.Y. ile arbede yaşadı. Mobilya ustası çıkan arbede sonucu bıçakla yaralandı. Daha sonra olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. K.Y. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki A.T. ve taraf avukatları katılırken sanık K.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan müşteki A.T., “Önceki ifademi tekrar ederim. Şikayetçi değilim” dedi. Sanık ise, “Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme savcısı sanığın ‘yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.