Taner Yıldız, 'Büyüklerimizden gelen lezzetleri nesillerimize aktarmanın gayretini göstereceğiz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni düzenlendi.

Program sonrasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri önceki dönem Milletvekili Taner Yıldız, “Kayseri’nin tescillenen lezzetleriyle beraber, özellikle bunun sayısını arttıran üçle, beşle başlayıp on, on ikiyle beraber şu anda otuz küsür tane lezzetin hem patentiyle hem de tanınmasıyla alakalı, hem yurt içinde hem de yurt dışı ile alakalı güzel bir faaliyette bulundular. Biz de Kayseri'de yaşayan hemşerilerimiz olarak bununla iftihar ettik. Gerçekten bunun dalgalar şeklinde daha da artacağı kanaatindeyim. Tarihimizden, yıllar boyu büyüklerimizden gelen lezzetleri inşallah nesillerimize aktarmanın gayretini hep beraber göstermiş olacağız. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.