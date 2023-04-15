Taner Yıldız taburcu oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

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  • 15.04.2023 13:04
  • Güncelleme: 15.04.2023 15:26
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Taner Yıldız taburcu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, beyne pıhtı atma şüphesiyle 8 Nisan akşamı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Nöroloji servisinde 1 haftadır tedavi gören Yıldız’ın sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

İHA

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