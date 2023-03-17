Taner Yıldız, yeniden aday olmayacak
Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın milletvekili aday adaylığına başvurmayacağı öğrenildi.
- 17.03.2023 18:06
- Güncelleme: 17.03.2023 18:06
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylığı başvuru süreci başladı. Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın milletvekili aday adaylığına başvurmayacağı öğrenildi.
1ha
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