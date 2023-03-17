Taner Yıldız, yerini gençlere bıraktı
Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın milletvekili aday adaylığına başvurmayacağı öğrenildi. Taner Yıldız'ın gençlere yer açan bu davranışı takdir topladı
- 17.03.2023 17:00
- Güncelleme: 17.03.2023 17:00
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Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın milletvekili aday adaylığına başvurmayacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylığı başvuru süreci başladı. Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın milletvekili aday adaylığına başvurmayacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
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