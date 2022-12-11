Tanıtım Günleri tam not aldı

İstanbul Yenikapı’da 8- 11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Kayseri Tanıtım Günleri’nin son gününde etkinliğe dair değerlendirmeler yapıldı. Valilik ve belediyeler başta olmak üzere firmalar ve sivil toplum kuruluşlarının kentin zenginlikleriyle ilgili kurdukları stantlar gün sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Ali Ramazan Esen ise düzenlenen programla ilgili değerlendirmede bulundu.

‘İLİMİZDEKİ HERKES BİRLİK İÇİNDE KAYSERİ’NİN TANITIMI İÇİN MÜCADELE ETTİ’

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Kayseri’nin tanıtımı için birlik olunduğunu söyleyerek, “Soğanlı, bizim için önemli bir turizm rotasıdır. Sayın valimizin öncülüğünde çalışmaya başladık, buraya da Kayseri’yi anlatmaya geldik. Soğanlı muhtarımızla beraber geldik, bana eşlik ettiler. Güzel bir tanıtım oldu, ilimizdeki herkes birlik içinde Kayseri’nin tanıtımı için mücadele ettiler. Sayın valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı sağladılar” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, “4 gün boyunca verimli bir tanıtım günü gerçekleşti. Kayseri’de yaşayan hemşehrilerimizle beraber hem buluşmuş olduk hem de İstanbul halkına Kayseri’nin kültür varlıklarını, değerlerini, mutfağını bir nebzede olsun anlatmaya çalıştık. 16 ilçemiz, valilik, büyükşehir standımız burada ve aslında tüm Kayseri burada bulunuyor. Bir nebze olsun Kayseri’nin değerlerini anlatmaya çalıştık. Ziyaretçilere, burada gördüklerinden daha fazlasını Kayseri’ye geldiklerinde göreceklerini söylüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İleride daha farklı daha güzel organizasyonlarla inşallah bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Ali Ramazan Esen de, “Fuarda beklediğimizin üzerinde bir katılım gerçekleşti. 4 gün boyunca Kayserili hemşehrilerimize kucak açtık, yöresel ürünlerimizi ikram ettik. Kayseri’yi tanımayan insanlarımıza da Kayseri’nin ne kadar zengin bir şehir olduğunu, gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatmaya çalıştık ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha iyi organizasyonlar yapacağız. Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.