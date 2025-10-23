Tansu Şener, yeniden İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında yeniden Kayseri İl Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener burada yaptığı açıklamada, “Görevi geldiğimiz 2023 Ocak ayından bugüne kadar teşkilatımızın gücünü arttırmak için durmaksızın çalıştık. Teşkilatlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağladık. Görevimizin merkezinde her zaman adalet, liyakat ve şeffaflık vardı. İYİ Parti'yi Kayseri'de sadece bir siyaset mecrası olarak değil, aynı zamanda sorunların çözüm adresi, gençlere ve kadınlara umut veren bir güç haline getirmek için birlikte çalıştık. Bu süreçte 3 yıldır birlikte emek verdiğim İl Divan ve Yönetim Kurulu'ndaki değerli arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri üstün mücadele ve emekleri için teşekkür ediyorum. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Ulaşmamız gereken daha çok vatandaş, çözmemiz gereken daha çok sorun var. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğinde halkımızın haklı taleplerini siyaset önünde tutmak her zaman önceliğimiz oldu. Hepiniz bildiği üzere ülkemiz zor günler yaşıyor. 2002 yılında 130 milyar dolar borçla hükümeti devralan AKP yönetimi 24 yılda ülkenin 80 yıllık birikimlerini ve emeklerini haraç mezat satmış, üstüne de 450 milyar dolar daha borçlanmıştır. Beton ekonomisiyle halkın gözünü boyanmakta, yap işlet devret modeliyle yapılan hastane, paralı köprü ve paralı yollar ile hazineye ağır yükler getirilmektedir. Planlanan 2026 yılı bütçesinde devletin faiz gideri yaklaşık 2 trilyon lira ile bütçenin %17'sini teşkil etmektedir. Bu oran Türkiye tarihindeki en büyük faiz ödemesidir. Bu nedenlerden dolayı milletimiz yaşanan ekonomik krizin etkisiyle yorgun düşmüş ve geleceğe dair ümitleri kırılmıştır. Vatandaşlarımız yaşanan krizin altında ezilirken bu krizin sorumluları krizin faturasını ek vergi ve zamlarla yine vatandaşa yüklemektedir” diye konuştu.

‘LİYAKAT İÇİN BİR KEZ DAHA GÖREVE TALİP OLUYORUM’

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, “Halk ekonomik sorunlarla boğuşurken bir yandan da terörsüz Türkiye adı altında, adı güzel ve süslü, ancak içeriği fecahat bir süreç yaşatılıyor. Binlerce şehidimizin katili terörist başı kurucu önder diye kahramanlaştırılmaya çalışılıyor. Ülkemizin tapu senedi Lozan Antlaşması tartışmaya açılıyor. Mecliste terörist başına özgürlük sloganları atılırken, sokaklarda terörist başına özgürlük adı altında yürüyüşler yapılıyor ve burada devletin polisi maalesef düşman diye anılıyor. Ama biz iyiler ve cesurlar bu yaşananlara razı olmadık, olmayacağız. Çünkü biz Türkiye'nin susmayan sesi ve Cumhuriyetin koruyucularıyız. Biz ayağa kalkanlarız, korkunun değil cesaretin, karanlığa değil aydınlığın tarafındayız. Çözüm üreten, vizyon yaratanlarız. Halkımızın güvenini kazanmak ve hak ettiğimiz iktidar hedefine ulaşmak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. İyiler ve cesurlar Türk milletinin son kalesidir. Bu milletin umudu, bu şehrin sesi, bu ülkenin geleceği İYİ Parti'dir. Bu amaçla partimizi bir adım daha ileriye götürmek için teşkilatlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 8 Kasım Cumartesi günü Gültepe Kültür Merkezi'nde yapılacak Kayseri İYİ Parti İl Kongresi'nde partime, şehrime ve ülkeme hizmet etmek için Kayseri İl Başkanlığı'na yeniden aday olduğumu tüm teşkilatımıza ve kamuoyuna siz değerli basın mensupları aracılığıyla ilan ediyorum. Bugün yeniden aday olurken makam ve unvan için değil, milletimiz için, adalet için, liyakat için bir kez daha göreve talip oluyorum. Çünkü biz iyiler olarak inanıyoruz. Bu memleketin geleceği inançla, cesaretle ve doğrulukla mücadele eden iyilerin ellerindedir” ifadelerinde bulundu.