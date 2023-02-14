Tanyıldız: Gürün esnafı iş yerini açamıyor

Sivas İl Genel Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Gürün Meclis Üyesi Bekir Tanyıldız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından konuştu. Afetin Gürün'de yıkıma neden olduğunu belirten Tanyıldız, ilçelerinin afet çerçevesine alınması gerektiğine dikkat çekti.

PAYLAŞ
  • 14.02.2023 16:55
  • Güncelleme: 14.02.2023 16:55
  • 37
Tanyıldız: Gürün esnafı iş yerini açamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İl Genel Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Gürün Meclis Üyesi Bekir Tanyıldız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından konuştu. Afetin Gürün’de yıkıma neden olduğunu belirten Tanyıldız, ilçelerinin afet çerçevesine alınması gerektiğine dikkat çekti.

Tanyıldız, yaptığı açıklamada; “Öncellikle ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu sefer ateş düştüğü yeri yakmadı, hepimizin yüreğini yaktı. Özellikle Elbistan merkezli ikinci deprem ilçemizde de şiddetli şekilde hissedildi ve birçok binada hasara sebep oldu. Herhangi bir can kaybı yaşanmasa da yüksek katlı binalarda yaşayan dostlarım panikten evlerine giremez oldu. Evlerine giremeyen hemşerilerimiz geceyi bu kış şartlarında spor salonu ve okullarda geçirmek zorunda kaldılar. Yine de Allah devletimize zeval vermesin ki kaymakamımız ve belediyeye başkanımız burada kalan insanlara sıcak yemek ve çeşitli yardımlarda bulunuyor. Çok şükür yiyecek-içecek ile ilgili de bir sorunumuz yok. Gürünlü hemşerilerimiz bu zor günlerde kendi derdini unutup komşu Malatya ve komşu Elbistan’a ilk günden beri yardım malzemesi göndererek kendine yakışanı yapmıştır” dedi.

“Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın”

Depremin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçenin Gürün olduğunu dile getiren Tanyıldız, “İlçemiz yaşadığı trajediyle afet çerçevesine alınması gereken ilçelerdendir. Bu husus da ilgili birimlere iletilmiştir. Ek olarak belirtmek gerekirse Gürün esnafı fiziken hasarlı binaların yanı sıra deprem endişesiyle iş yerlerini açamaz hale gelmiştir. Açık olan yerler sadece marketler ve lokantalardır. Özellikle lokanta esnafımız doğudan akın akın geçen yolcularımıza hizmet etmektedir. Ancak iş yerini açamayan, ticaretini yapamayan esnafımız da haliyle zor durumda kalmıştır ama ben inanıyorum ki bu günler geçecek. Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yurtlar tamamen doldu

Kayseri’de yurtlar tamamen doldu

Prof. Dr. Gökalp Öner: 'Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin'

Prof. Dr. Gökalp Öner: “Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin”

DAHA FAZLA
Deprem sırasında panikle 3'üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Deprem sırasında panikle 3’üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?