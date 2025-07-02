Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi

Kayseri’de iddiaya göre 2016 yılında İldem’de bulunan bir apartmandan ev almak isteyen Ö.T. o dönemki eşi ile bir inşaat şirketine gitti. İnşaat şirketinden 170 Bin TL karşılığında ev almak için anlaştığını iddia eden Ö.T. evi alamadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Konu nedeniyle inşaat şirketi sahibi S.A. (59) hakkında ‘dolandırıcılık’ suçuyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve müşteki Ö.T. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan tutuksuz sanık S.A., “İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Müştekiyi sonradan müşterimiz olması sonucu tanıdım. Bizden 2016 yılında daire almışlar. 2018 yılında teslim edeceğimizi söyledik. Kendilerinin de ödemelerinin eksik olması ve aile mahkemesinden gelen yazı nedeniyle evi veremedik. Zaten ödemeler eksikti. Şirket olarak 2019’da konkordatoya gittik. 2022’de faaliyete yeniden geçtik yüzde 51’den inşaatı 90 aşamasına getirdik. Arsa sahipleri ile sıkıntı yaşadık. Kendilerinden maliyet farkı istedik. Sonradan yatırdılar. Biz o zamana kadar maliyeti farklarını tek taraflı iptal ettik. İptalden sonra müşteki parayı yatırdı. Biz o daireyi taşeron firmaya verdik. Müştekinin parasını veremedik. 2023 yılında toprak sahibi olarak sözleşme imzaladığımız yerden hiç bir tapu alamadık. 10’a yakın tapu alacağımız var. Alırsak müştekinin tapusunu alacağız” dedi.

Müşteki Ö.T. ise, “Ben o dönem evli olduğum şahısla 2016 yılında huzurdaki sanıktan İldem’de bulunan inşaat halindeki binadan 170 Bin TL karşılığı anlaştık. Aylık ödemeli olarak anlaştık. İlk 80 bin ödedik. Bize 2018’de teslim edileceği söylendi. ‘Tutar 170 Bin TL’ye gelince evi alırsınız’ dedi. Daire 2018 yılımın sonuna teslim edilecekti. Makbuzlar benim adıma ödendi. 2022 yılının 12’nci ayında sözleşme yaptık. Bankadan 463 Bin TL gönderdim. Bana verecekleri daireyi Eylül ayında başka birine satmışlar. Toplamda 170 bin artı 463 bin TL’yi ödedik. Aradılar ‘yatırdın mı? diye sordular. ‘Yatırdım’ dedim. ‘Gel tapunu verelim’ dediler. Gittiğimde sanık ve oradaki görevli bir kadın, ‘bir sorun oluştu tapunuzu veremiyoruz’ dediler. Ben asgari ücretle çalışan biriyim zor topladım. Ben paramı istedim. Şirketten arayan biri bana, ‘Biz battık nereye şikayet edersen et’ dedi. Şikayetçiyim. Ben araştırınca ben parayı öderken o dairenin 3 ay önceden başkasına satıldığını öğrendim” dedi.

Sanık, “Ben kasti bir şey yapmadım. Şirket nezninde alınan bir paraydı” diye belirtti. Savcı sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.