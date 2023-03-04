Taraflarlar birbirine girdi

Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftar “Hükümet istifa” sloganı atmıştı. Bu tezahüratların ardından RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçına FB’li taraftarların girişi yasaklandı. Bugün Kayserispor’un evinde ağırlayacağı Fenerbahçe takımının taraftarları stadyuma giremeyecek. Maç öncesi gerginlik sürerken Hunat Mahallesi’nde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. O anlar ise kaydedildi.