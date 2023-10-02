Taraftar Kayserispor - Başakşehir maçı öncesi sahaya üzerinde Çağdaş Atan olan Euro attı

Kayserispor'da 2 sezon teknik direktörlük yaptıktan sonra Başakişehir ile anlaşan teknik direktör Çağdaş Atan bu kez rakip olarak geldi. Müsabaka öncesi Çağdaş Atan sahaya geldiğinde Kayserispor taraftarı üzerinde fotoğrafı olan Euroları sahaya attı.Bu paralardan bazılarını alan genç teknik direktör cebine koydu. Atan, müsabaka başlamadan önce eski öğrencileri ile hasret giderdi.