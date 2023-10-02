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Taraftar Kayserispor - Başakşehir maçı öncesi sahaya üzerinde Çağdaş Atan olan Euro attı
Kayserispor - Başakşehir maçından önce tribünlerden sahaya üzerinde Çağdaş Atan olan Euro atıldı.
- 02.10.2023 20:44
- Güncelleme: 02.10.2023 20:44
Kayserispor'da 2 sezon teknik direktörlük yaptıktan sonra Başakişehir ile anlaşan teknik direktör Çağdaş Atan bu kez rakip olarak geldi. Müsabaka öncesi Çağdaş Atan sahaya geldiğinde Kayserispor taraftarı üzerinde fotoğrafı olan Euroları sahaya attı.Bu paralardan bazılarını alan genç teknik direktör cebine koydu. Atan, müsabaka başlamadan önce eski öğrencileri ile hasret giderdi.
1ha
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