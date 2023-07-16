Taraftarlar, tribünden sahaya indi

Kayserispor taraftar derneği ’Kapalı Kale’ tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı. İlk müsabakada izleyiciler gole doydu.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı. Kapalı Kale futbol turnuvası açılış müsabakasında Kapalı Kale-1 ile Kapalı Kale-3 takımları karşılaştı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) futbol sahasında oynanan maçı Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, TÜFAD Başkan yardımcısı Ahmet Yıldız ve kapalı kale taraftar grubu üyeleri de izledi.

Bol gollü geçen ilk maçın ardından 3 müsabaka daha oynandı.