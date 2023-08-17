Taraftarlardan Kayserispor'a destek konseri

Kayserispor Taraftar Derneği tarafından, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un desteği ile Kayserispor’a destek konseri düzenlenecek.

18 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek olan konserde sanatçı Sefo ve Yener Çevik, sevilen şarkılarını seslendirecekler. Konsere katılan vatandaşlar da ister alanda bulunan bağış kutularından isterlerse de SMS bağış sistemi üzerinden Kayserispor’a desteklerini ulaştırabilecekler.

Kayserispor’un içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduklarını ve katkı sağlamak istediklerini söyleyen Kayserispor Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, “Öncelikle konserin amacından bahsedecek olursak, Kayserispor’un şu an içinde bulunduğu durumdan hepimiz rahatsızız. Buna bir katkı sağlamak amacıyla Sefo ve Yener Çevik isimli 2 sanatçıyı getiriyoruz Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na. Sağ olsun sayın Milletvekilimiz Baki Ersoy bu işin fikir babası ve organize edeni ilk başta bizimle beraber. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın da büyük katkıları var. Hep beraber böyle bir şey organize ettik. Yarın yani 18 Ağustos’ta meydanda konserimizi düzenleyeceğiz” dedi.

Dirgenali, herkesin Kayserispor’a sahip çıkmasını ve destek olmasını istediklerini söyleyerek, “Bu konser için kulübümüz tarafından organize edilen bir SMS bağış sistemimiz var. Ekranlarda bunu söyleyeceğiz ve sanatçılarımız gelen kitleden ki 100 bin kişinin katılımını bekliyoruz bu SMS sistemine mesaj atmalarını isteyecek. Konser alanında bağış kutularımız olacak ve herkesten oraya bağış yapmalarını isteyeceğiz. Yarın yapılacak olan konserimize herkesin gelmesini, Kayserispor’a herkesin sahip çıkmasını ve orada olan bağış kampanyamıza herkesin destek olmasını istiyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.