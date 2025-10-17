Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı

Bir yandan altıncı dönem kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde mimari restorasyon ahşap ve mimari restorasyon taş atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Talas’ın Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

Başvuruların 19 Temmuz Pazar gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi’ne yapılacağı, eğitimlerin ise 20 Ekim-5 Aralık arasında gerçekleşeceği kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNI

Öte yandan kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğacak.