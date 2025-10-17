Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler son sürat devam ediyor.

Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı

Bir yandan altıncı dönem kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde mimari restorasyon ahşap ve mimari restorasyon taş atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Talas’ın Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

Başvuruların 19 Temmuz Pazar gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi’ne yapılacağı, eğitimlerin ise 20 Ekim-5 Aralık arasında gerçekleşeceği kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNI

Öte yandan kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
ASPİLSAN Enerji, IDESE'25'te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
ASPİLSAN Enerji, IDESE’25’te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!