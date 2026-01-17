Tarih Öğretmeni Dr. Yağmur, 'Maarif modelinin 1. sınıftan başlamasını isterdim'

Alparslan Koleji Tarih Öğretmeni ve Araştırmacı Dr. Cemile Yağmur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Hayatımız Eğitim’ programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Alparslan Koleji Tarih Öğretmeni ve Araştırmacı Dr. Cemile Yağmur, 9. sınıfa kadar olan süreçte öğrencilerin test mantığına alıştığını, maarif modeli sisteminin 1. sınıftan itibaren başlatılması gerektiğini vurguladı. Tarih Öğretmeni Dr. Yağmur, “LGS’den itibaren çocukları sürekli teste sokuyoruz, okumayı çok kazandıramıyoruz maalesef. Şu an maarif modeli ile kazandırılacak ama ben bu maarif modelinin de 1. sınıftan itibaren başlayan çocuklara uygulanmasını isterdim. 8. sınıfa kadar test mantığı ile gelmiş bir çocuğa 9. sınıfta biz maarif modeli uyguluyoruz. Neden-sonuç bilsin, sorgulasın, analitik zekası gelişsin, düşünen bir birey olsun, milli kültürünü, milli bilincini kazansın diyoruz. Ama çocuk o ana kadar sürekli test çözmüş. Yorumlayıp bununla ilgili bir analiz yapmamış. Çocuklarla maarif modelinde sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.