Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, doğa gezisi sırasında milattan önce 6000 ile 10.000 yıllarına ait olduğu düşünülen kaya resimleri bulundu. Proje uzmanı Hasan Gürbüz, keşfettiği bu tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Valiliği'ne bildirdi.

Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi

Gürbüz, kayada gördüğü çizimlerin ardından yapay zeka teknolojisi ile resimleri tarattı ve bu eserlerin tarih öncesine ait olduğunu doğruladı. İncelemeye gelen uzman ekipler de kaya resimlerinin tarih öncesi dönemlerden kaldığını belirtti.

Gürbüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tomarza'da milattan önce 6000 ile 10.000 yıllarına ait kaya çizimleri buldum ve gerekli incelemeleri yaptım. Bu tarz çalışmalar için duyarlılık gösteren Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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