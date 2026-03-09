Tarih ve Nostalji Talas Antika Pazarında

Antika tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği pazarda eski dönemlere ait objeler, bakır ve gümüş eşyalar, nostaljik oyuncaklar, koleksiyonluk parçalar ve farklı dönemlere ait birçok tarihi eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TARİHİN İZLERİ TALAS’TA YAŞIYOR

Antika Pazarı’nın kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarihi değer taşıyan eşyaların geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kurduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, “Güzel ve güneşli bir pazar gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli eşya satıcıları ile antika severlerin buluştuğu Antika Pazarımızı gezdik. Tarihin izlerini taşıyan eşyalara ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum.” dedi.

KÜLTÜR VE NOSTALJİ BİR ARADA

Talas Antika Pazarı, yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmanın ötesinde nostalji ve kültürün bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Her ayın ikinci pazar günü kurulan pazar, farklı şehirlerden gelen koleksiyonerler ve antika satıcılarıyla birlikte ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaşatıyor.