Tarih ve Sanatın Kalbi Talas'ın Tematik Müzeleri İlgi Odağı

Eğitimden sosyal tesislere kadar geniş bir yelpazede yaptığı yatırımlar, bölge turizminin canlanmasına büyük katkı sağlarken, açıldıkları ilk günden itibaren yoğun ilgi gören bu mekânlar toplamda 500 bini aşkın ziyaretçiye ulaşmayı başardı.

Dikkati çeken müzeler arasında; Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi, kısa sürede 150 binden fazla ziyaretçiyle tarih tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu. Su Medeniyetleri Galerisi ve Kur’an-ı Kerim Sergisi ise, bölgenin kültürel zenginliklerini ve tarih mirasını ilgiyle geziliyor.

Başkan Yalçın, müzeler haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, “İlçemize kazandırdığımız bu eserler, sadece geçmişi anmakla kalmayıp, geleceğin teminatı olacak nesillere de önemli bir miras bırakıyor” dedi. Yakında hayata geçecek Çevre Müzesi ve Osmanlı Kültür Sokağı’ndaki yeni projeler ise, Talas’ın kültürel zenginliğine yeni ufuklar açacak.

Sanat ve tarih tutkunlarının merakla beklediği bu gelişmelerle ilgili en güncel bilgiler için takipte kalın!