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Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe'nin İzinde Kayseri Gezisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, Travma Destek Topluluğu ve ÜNİDES programı kapsamında gerçekleştirdikleri 'Geçmişten Gelen Terapi' gezisiyle Kayseri'nin tarihi ve bilimsel mirasını keşfetti.

Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe'nin İzinde Kayseri Gezisi

Kayseri Tarih Araştırmacısı Osman Gerçek rehberliğinde gerçekleştirilen gezide, öğrenciler Kayseri Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi ve Selçuklu döneminin önemli yapılarından Gevher Nesibe Hatun Külliyesi’ni ziyaret etti. 

Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe'nin İzinde Kayseri Gezisi

Özellikle, dünyanın ilk tıp ve psikiyatri hastanesi olarak kabul edilen Gevher Nesibe Şifahanesi'nde, geçmişten günümüze psikolojinin ve tıbbın evrimi üzerine kapsamlı bilgiler edinildi.  

Şehrin tarihî ve kültürel dokusunu daha yakından deneyimlemek adına Hunat Cami ve Külliyesi, Camii Kebir ve Kayseri Kapalı Çarşı gibi önemli mekanlar da gezildi. 

Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe'nin İzinde Kayseri Gezisi

Bu özel gezi, psikoloji ve tarih disiplinlerinin kesişim noktalarını gözler önüne sererek öğrencilere akademik ve kültürel bir perspektif sundu.  

 

Haber Merkezi

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