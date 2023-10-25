Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Gündüz, KAYÜ'de konferans Verdi

Kayseri Üniversitesi tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti'mizin Yüzüncü Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katılan Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, 'Cumhuriyet: Yüz Yıllık Mücadele' konulu konferans verdi.

PAYLAŞ
  • 25.10.2023 09:05
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:25
Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Gündüz, KAYÜ'de konferans Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi tarafından ‘Türkiye Cumhuriyeti’mizin Yüzüncü Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katılan Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, ‘Cumhuriyet: Yüz Yıllık Mücadele’ konulu konferans verdi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin ile Senato Üyeleri ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Cumhuriyetin bir asrını tamamladık. Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız yeni bir asrın, yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz, giriş kapısındayız. Dolayısıyla birinci yüzyılda nelerle karşılaştık, Cumhuriyet kurulunca nelerle mücadele ettik, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız önümüzdeki asırda, yüzyılda dünyaya barışın, huzurun, zenginliğin ve refahın gelmesi için üzerimize düşen sorumluluklar, Türk Milletinin, Türk Devletinin üzerine düşen nelerdir, bu çıkarımları inşallah yapacağız. Hepinize faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum. Bu anlamda bize destek olan ve bu etkinliğin düzenlenmesinde bize katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ise, ‘Cumhuriyet: Yüz Yıllık Mücadele’ konulu konferansında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık kazanımlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin 100 yılda hayal ve fırsatlar ülkesine dönüştüğünü kaydetti.

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Tufan Gündüz’e plaket takdim etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

3
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

4
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'