Tarihçi Çayırdağ, Kayseri Medreselerini anlatacak

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve kadim kent Kayseri'nin zengin kültürünün konu edildiği Eyvan Sohbetleri bu kez 'Kayseri Medreseleri' konusu ile gerçekleştiriliyor.

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  • 03.08.2023 12:21
  • Güncelleme: 03.08.2023 13:38
Tarihçi Çayırdağ, Kayseri Medreselerini anlatacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve kadim kent Kayseri’nin zengin kültürünün konu edildiği Eyvan Sohbetleri bu kez ‘Kayseri Medreseleri’ konusu ile gerçekleştiriliyor.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın zengin bir kültürel miras ile eşsiz doğal güzelliklere sahip Kayseri’de turizm ve kültür sanat faaliyetlerini attırma çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde yaz akşamlarının ilgi gören kültür sanat etkinliği Eyvan Sohbetleri ile Kayserilileri buluşturuyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 4 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek kadim kent Kayseri’nin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin ele alındığı ve katılımcılara önemli bilgilerin aktarıldığı zengin içerikli programda Tarihçi Mehmet Çayırdağ konuşmacı olarak Kayserililere seslenecek.

Büyükşehir’in, açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’yi kültür sanatın merkezi yapma yönündeki etkinliklerinden birisi olan programa, ilgi duyan Kayserililer ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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