  • Tarihçi Cingil, 'Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir'

Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil, Dünyanın ilk hastanesinin Basilya olduğunu ve Kayseri'de bulunduğunu ifade etti.

Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına katılarak moderatör Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı. Dünyanın ilk hastanesinin Basilya olduğunu ve Kayseri’de bulunduğunu ifade eden Cingil, “Aziz Basil Kayserilidir. MS 325 yılında Kayseri’de doğmuştur. Atina’ya 6 yıl gitti ardından Kayseri’ye döndü. Halka retorik dersi verdi. 369 yılında kentte büyük bir deprem oluyor ve şiddetli bir kıtlık başlıyor. O kıtlıkta aşevi açıyor halka yemek dağıtıyor daha sonra bu aşeviyi hastaneye çeviriyor. Basilya dünyanın ilk hastanesidir ve Kayseridedir. Yeri bugünkü Battalaltı’ndaki kalıntılar” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

