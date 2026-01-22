Tarihçi Cingil, 'Biz Kayseri'yi dünyaya tanıtmak için uğraşıyoruz'

Tarihçi Mustafa Cingil, Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde Kayseri’nin tarihini anlatmak için Kapadokya’nın ve Anadolu’nun İlkeleri isimli seminer düzenledi.

Seminere Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ve rehberler katıldı. Seminerde konuşan Tarihçi Mustafa Cingil, Kayseri’yi anlatmak için Ürgüp’te seminer düzenlediklerini vurgulayarak, “Bugün Ürgüp’te Rehberler Odası Başkanı Sayın Özay Onur Beyefendi’nin nazik davetiyle buradaki rehberlere Kayseri’yi anlatmak adına geldik. Çok verimli, sohbet niteliğinde bir program oldu. Biz elimizden geldiğince Kayseri’yi hem Kayserililer’e hem Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtmak için uğraşıyoruz. Fakat birtakım çevreler de mahalle isimleri, sokak isimlerini, bulvar isimlerini değiştirerek tanınmaz hale getirmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz devam edecektir. Çok güzel, verimli bir seminer oldu. Hem kendi adıma hem Kayseri adına Oda Başkanı Sayın Özay Onur Beyefendiye ve tüm rehberlerimize şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.