Tarihçi Cingil, sadece minaresi ayakta kalan camiyi anlattı

Barsama Cami, Mâhpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında yaptırıldı. Barsama Cami'nin şuan harabe bir durumda olduğunu ve kalıntılarının bile korunmadığını belirten tarihçi Mustafa Cingil, "Şu anda Kayseri-Sivas yolunun 21'inci kilometresinde bulunan Barsama Beldesi girişindeki Barsama Cami'nin önündeyiz. Cami şimdiki durumuyla oldukça ilginç, hatta garip bir görüntü vermektedir. Caminin ibadet bölümü tamamen yıkılmış, minaresi kalmış, o da şerefeye kadar. Eser bir Osmanlı dönemi eseridir. Kitabesi şu anda Kayseri Arkeoloji Müzesindedir. Kitabede yazdığına göre, Musa Paşa’nın kızı, Memiş Bey’in zevcesi Mâhpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında yaptırılmıştır. Kitabede geçen Musa Paşa'nın kim olduğu tam olarak bilinmemekle beraber, muhtemeldir ki Kayseri Meydanı'ndaki Kurşunlu Cami'yi yaptıran Hacı Ahmet Paşa'nın kardeşidir. Dolayısıyla, camiyi yaptıran Mâhpeyker Hatice Hatun, Kurşunlu Cami'yi yaptıran Hacı Ahmet Paşa'nın yeğenidir. Barsama Cami, şuandaki durumuyla oldukça harap bir vaziyettedir. Cami'yi Koruyamamışız. Fakat, ünlü Türkolog, arkeolog, mimar hatta ressam olan Albert Louis Gabriel 1954'lü yıllarda buraya gelmiş, ölçümlemelerini, çizimlerini yapmış, hatta fotoğraflamış. Bunları da 1954 yılındaki "Kayseri Türk Eseri" adlı yazdığı kitapla yayınlamıştır. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü şu anda elimizde bu kaynaktan başka bir kaynak yoktur. Buradan şunu anlamalıyız, böyle bir eseri bile yabancılardan öğreniyoruz. Onlar da bizden daha çok kıymet verip değerini biliyor. Bırakın camiyi, kalıntılarını bile şu anda koruyamıyoruz. Öyle ki, hemen yanından geçen çevre yolu yol gelişletme çalışmalarındaki hafriyatlar artık caminin üzerine yıkılmış vaziyette. İçler acısı bir durumda. Kalıntılarını dahi koruyamıyoruz" şeklinde konuştu.