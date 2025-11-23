Tarihçi Erkiletlioğlu, 'Okullarda göztermelik kütüphaneler var'

Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Dün Bugün Yarın" programına katılarak, moderatör Çekül Vakfı Kayseri temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy'un sorularını yanıtladı.

Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu, eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyerek, öğrencilerin kütüphanelerde kitap okumadığını, ders çalıştığını belirtti. Tarihçi Erkiletlioğlu, “Öğretmen olmak için Eğitim Fakülteleri’nden mezun olmak gerekiyor veya üniversitelerden mezunları da öğretmen olarak alıyorlar. Ancak öğretmenlerimizin büyük bir kısmı şu anda kadro bekliyor. Sizin okuduğunuz heyecanı yaşamak için bir şansı yok. Öğretmen olduktan sonra da sadece test sistemine bağlı bir eğitim sistemi var. İlkokuldan itibaren hiç durmadan test çözecek. Öğretmen öğrenciye test çözdürüyor. Ortaokulda da öyle lisede de öyle üniversiteye hazırlanmak için. 1’inci sınıflar çok kalabalık. Öğretmenin her öğrencisiyle birebir ilişki kurması lazım. Milli eğitim Bakanlığı geçen sene ‘Öğretmenlerimize Şehri Tanıtma Programı’ yaptı. Burada çok başarılı bir sene geçirdik. Bu sene de aynısını yapıyoruz. 23 bin öğretmen var ama çok az bir öğretmen yaptı. ‘Yaşadığı Şehri Tanıtma Projesi’ kamsamında; bir öğretmen Erzurum’da olabilir, matematik öğretmeni olabilir, sınıf öğretmeni olabilir ama Kayseri’nin tarihini her şeyiyle öğrenmeli ki öğrenciye de bunu aktarabilmeli. Böyle bir şansımız da yok. Okullarda kütüphaneler var. Göstermelik kütüphaneler var. Yalnızca ders çalışma yeri. Burada Küçükçalık Okulu’na biz vakıf olarak bir kütüphane yaptık. Çok da para harcadık. Hocaların ve MEB’İn onayladığı kitaplara göre 2 bin kitabı da koyduk. Fakat hiç bir öğrenci kitabı çekip okumuyor. Koyduğumuz güzel masalarda ders çalışıyorlar. Yani bizim eğitim sistemimizin topyekün değişmesi lazım. Öğretmen açısından da, öğrenci açısından da, eğitim açısından da. Sınıflar 60-70 kişilik. Böyle bir sınıf olabilir mi? Ne öğreticeksiniz öğrenciye?” şeklinde konuştu.