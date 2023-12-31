Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Selçuklu Hanedanı, Kayseri'den 30 küsur Bizans kalesini hakimiyeti altına aldı'

Sırf Kayseri ve çevre ilçelerinde 30 küsur Bizans Kalesi var. Kayseri Kalesi fethedildikten sonra bölgeyi tamamen kontrol altına alamazsınız, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve diğer ilçelerdeki kaleler de alınmak zorunda ki bölge kontrol altına alınabilsin” dedi.

Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, Tarihçi Mustafa Cingil ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Osman Özsoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Salih Zeki Çetin’in moderatörlüğünde ‘Dün, Bugün, Yarın’ programının konuğu oldu.

Anadolu’da bin civarı Bizans Kalesi olduğunu söyleyen Tarihçi Erkiletlioğlu, “Anadolu’yu tamamen fethedebilmek ve hakimiyet elde edebilmek için bu kalelerin alınması gerekiyor. Sırf Kayseri ve çevre ilçelerinde 30 küsur Bizans Kalesi var. Kayseri Kalesi fethedildikten sonra bölgeyi tamamen kontrol altına alamazsınız, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve diğer ilçelerdeki kaleler de alınmak zorunda ki bölge kontrol altına alınabilsin. Selçuklular, 667 bin kilometrekare alanı hakimiyeti altına alarak bu fethi başarabilen bir hanedandır” diye konuştu.