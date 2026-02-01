  • Haberler
Tarihçi Mustafa Cingil: 'Anadolu'nun İlk Medresesi Kayseri'de'

Kayseri'de yayınlanan 4x4'lük Tarih Programı'nda konuşan tarihçi Mustafa Cingil, Anadolu'nun ilk medresesinin Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi değil, Kayseri'de Melik Mehmet Gâzi tarafından yaptırılan medrese olduğunu vurguladı.

Cingil’in aktardığı bilgilere göre, Melik Mehmet Gâzi’nin hükümranlığı döneminde (1134-1143) Cami-i Kebir Külliyesi içinde inşa edilen medrese, Yağıbasan Medresesi’nden yaklaşık 10 yıl önceye tarihleniyor. Bu özelliğiyle Anadolu’nun ilk medresesi olma unvanını taşıyor. Medresenin avlusunda Melik Mehmet Gâzi’nin türbesi de yer alıyor.

1930’lu yıllarda çekilen fotoğraflarda medresenin kuzey eyvanları ve türbesi oldukça harap halde bulunduğunu ifade eden Tarihçi Cingil,   Ahmet Nazif’in eserlerinden edinilen bilgilerle medresenin planı kabaca çıkarmış ve yapının 12 eyvan/derslikten oluştuğunu tespit etmiş. 

Ne yazık ki 1966’dan itibaren başlayan Medresenin  yok oluş süreci, 1970’li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmasıyla tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Tarihçi Cingil, bu durumun büyük bir kayıp olduğunu belirterek, medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerektiğini ifade etti. Medresenin yeniden ihyasıyla hem Anadolu’nun ilk medresesi gün yüzüne çıkacak, hem de Kayserililer şehrin gerçek mimarı Melik Mehmet Gâzi’ye olan minnet borcunu ödeyecek.

Cingil, “Bu çok önemli ecdat yadigârı eser yeniden ihya edilirse, Anadolu medreseler tarihi de doğru şekilde yazılacak ve Melik Mehmet Gâzi Medresesi hak ettiği yeri alacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Haber Merkezi



