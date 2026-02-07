Tarihçi Mustafa Cingil'den 'Erciyes Yolu' Tepkisi: '4 Bin Yıllık İsim Bir Kararla Silinemez'

Cingil, Erciyes’in tarihsel derinliğine vurgu yaparak, yolun adının 4 bin yıl öncesine dayandığını ve bu ismin bir kararla silinmesinin büyük bir kültürel kayıp olduğunu ifade etti.

“Harhara: Kutsala Uzanan Yol”

Cingil, Hisarcık Yazıtı’nda Erciyes’in adının “Harhara” olarak geçtiğini hatırlatarak, Hitit dilinde “Hara”nın yol anlamına geldiğini, “Harhara”nın ise kutsala uzanan yol anlamı taşıdığını belirtti. “Erciyes Yolu”nun bu kadim anlamı taşıdığını vurgulayan Cingil, yolun isminin dağla özdeşleştiğini ve tarih boyunca korunarak günümüze ulaştığını söyledi.

“Erciyes İsmi Hiç Değişmedi, Ta ki 2023’e Kadar…”

Dânişmendlilerden Osmanlılara kadar Erciyes isminin hep korunduğunu belirten Cingil, 2023 yılında alınan meclis kararıyla “Erciyes Yolu”nun isminin değiştirilmesini “talihsiz bir kopuş” olarak nitelendirdi. Aynı karar kapsamında Seyyid Burhaneddin Bulvarı’nın da isminin değiştirildiğini hatırlatarak, bu adımların şehrin manevi ve kültürel hafızasına zarar verdiğini ifade etti.

“Bu Tepki Siyasi Değil, Kültürel Bir Duruştur”

Cingil, bu tür tepkilerin siyasi değil, şehrin ortak değerlerini koruma amacı taşıdığını vurguladı. “Yanlışı uyarmak, doğruya sahip çıkmak her Kayserilinin onurlu bir tavrıdır” diyen Cingil, alınan kararların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.