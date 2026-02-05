Tarihçi Mustafa Cingil'e 'Aydınlık Yüzler' ödülü

Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Bu Şehrin Işıkları: Aydınlık Yüzler' etkinliği gerçekleştirildi. Programın sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Tarihçi Mustafa Cingil tarih alanında gerçekleştirdiği başarılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Tarihçi Mustafa Cingil'e 'Aydınlık Yüzler' ödülü

Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Bu Şehrin Işıkları: Aydınlık Yüzler” etkinliği gerçekleştirildi. Kocasinan Parkı Kayseri Ozanlar Kültür Evi’nde düzenlenen programda, şehrin kültürel ve düşünsel hayatına katkı sunan isimler bir araya geldi.
Programın sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde Tarihçi Mustafa Cingil tarih alanında gerçekleştirdiği başarılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KASKİ Projeleri Anlatıldı: 3 Milyarlık Hibe Destek
KASKİ Projeleri Anlatıldı: 3 Milyarlık Hibe Destek
Milletvekili Cıngı, Meclis'te Kayseri TOKİ Projesini Değerlendirdi
Milletvekili Cıngı, Meclis'te Kayseri TOKİ Projesini Değerlendirdi
Beyazşehir'de otomobil karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 Yaralı
Beyazşehir'de otomobil karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 Yaralı
Belediyelerde Toplu Sözleşme Sevinci
Belediyelerde Toplu Sözleşme Sevinci
Kayseri'de yerel kalkınmaya TKDK'dan yüzde 100 hibe desteği
Kayseri’de yerel kalkınmaya TKDK’dan yüzde 100 hibe desteği
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!