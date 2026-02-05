Tarihçi Mustafa Cingil'e 'Aydınlık Yüzler' ödülü
Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Bu Şehrin Işıkları: Aydınlık Yüzler” etkinliği gerçekleştirildi. Kocasinan Parkı Kayseri Ozanlar Kültür Evi’nde düzenlenen programda, şehrin kültürel ve düşünsel hayatına katkı sunan isimler bir araya geldi.
