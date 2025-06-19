Tarihe Saygı, Geleceğe Yatırım: Tasmakıran Camii'nde Köklü Restorasyon Başladı

Restorasyon Çalışmaları Hızla İlerliyor

Kayseri Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, restorasyon süreci hakkında bilgi vererek, Tasmakıran Camii'nin bulunduğu bölgenin yüzyıllardır yerleşim alanı olduğunu vurguladı. Senem, caminin farklı dönemlerde birçok tadilat ve tamir geçirdiğini, en son 1950'li yıllarda onarıldığını belirtti. Son 10 yıldır kullanılamaz durumda olan cami, şimdi yeniden hayat buluyor.

İbadete Yeniden Açılacak

Restorasyon projesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandığını ifade eden Senem, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyi üstlendiğini açıkladı. Çalışmaların bu yıl başladığını ve önümüzdeki yıl içinde caminin ibadete açılmasının planlandığını belirtti.

Kayseri'nin Kültürel Mirası

Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan Tasmakıran Camii'nin restorasyonu, Kayseri'nin dini ve kültürel mirasını koruma çabalarının bir parçası. Daire Başkanı Senem, Siviş Camii, Narlı Mescidi, Karacaoğlu Camii ve diğer birçok yapının restore edilerek ibadete açıldığını hatırlattı. Tasmakıran Camii de bu zincire eklenecek.

Tarihi Kayseri Mahallesi'ne yakın konumuyla dikkat çeken Tasmakıran Camii, tamamlanan restorasyonun ardından hem ibadet hem de turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu projeyle birlikte, geçmişe duyulan saygı geleceğe bir miras olarak aktarılacak.