Tarihe tanıklık eden medrese görüntüsü ile hayran bırakıyor

Tarihe tanıklık eden Cacabey Medresesi, 800 yıldır Kırşehir'in tanıtımında öncü rol oynuyor.

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  • 28.02.2023 11:40
  • Güncelleme: 28.02.2023 11:40
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Tarihe tanıklık eden medrese görüntüsü ile hayran bırakıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarihe tanıklık eden Cacabey Medresesi, 800 yıldır Kırşehir’in tanıtımında öncü rol oynuyor.

Drone ile 5 yıllık tadilat çalışması sonrası görüntülenen medrese, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alındıktan sonra yeniden ibadete açılan tarihi yapının gökbilim medresesi olarak da kullanıldığı biliniyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Cacabey Gökbilim Medresesi, şehir halkının da buluşma noktalarından bir tanesi olma özelliğini sürdürüyor. Anadolu Selçuklu döneminde gök bilimi medresesi olarak kullanılan ve daha sonra cami olarak hizmet vermeye başlayan 800 yıllık yapı, en küçükten en büyüğüne kadar şehir halkının beş vakit namaz kıldığı önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.

Tadilat sonrası ziyaretçi akınına uğradı

Kırşehir’de yaklaşık 5 yıl süren onarım ve restorasyon çalışması sonrası ziyaretçi akınına uğrayan medrese hakkında konuşan Hayati Tat, medresenin çok kıymetli bir yer ve Kırşehir’de halk için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Torunu ile birlikte namaz eda etmek için medresenin yolunu tutan Dursun Eralp ise tadilat sonrası açılan medreseye torununu da götürerek namaz kıldığını ifade etti.

2019 yılında gerçekleştirilen birinci etap ihale ile yapı üzerine geçici koruma çatısı inşa edildi. Sıvalı halde bulunan kubbe raspa edildi, yapı üst örtüsünde yer alan taş kaplamalar kaldırılarak iç mekanlarda sıva raspaları gerçekleştirildi. Bilimsel kurulun tavsiyeleri çerçevesinde başlanan tadilat ve restorasyon çalışmalarında yapının alttan ve üstten su alması önlendi. Eserin üst örtüsündeki problemler tespit edilerek, güçlendirme projesi çerçeveisnde kubbe ve tonozlar tekstil donatı ile güçlendirildi, formu bozuk kubbe tonoz yüzeylerinde taş tamamlamaları gerçekleştirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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