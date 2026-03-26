Tarihe Tanıklık ve Vefa: Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nda Anlamlı Program

Programa, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev alarak tarih yazan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı mensupları ile Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kahraman gazileri katıldı. Aynı çatı altında buluşan kahramanlar, öğrencilerle bir araya gelerek hem tarihî bir hatırayı yaşattı hem de millî birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hissettirdi. Bu etkinlik, şehitlerimize duyulan vefanın, gazilerimize gösterilen minnetin ve genç nesillere aktarılan tarih şuurunun güçlü bir simgesi oldu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, sosyal bilgiler alanındaki bilgi ve birikimlerini sergileyen yarışmacılar, aynı zamanda millî tarihimize yön veren kahramanların aziz hatırasını yaşatma sorumluluğunu da gururla taşıdı. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın kahramanları ile 2025 yılında şehit düşen hava şehitlerimizin hatırası, okul ortamında büyük bir saygı ve minnetle anıldı.

Proje sorumlusu Furkan Soyçopur, “Bu yarışma ile öğrencilerimizle Türk milli tarihine tanıklık ettik. Kahraman Gazileri Kıbrıs’a taşıyan Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı ile Kıbrıs Gazilerimiz buluştu, bu paha biçilemez,” dedi. Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bu özel buluşma, *geçmişten bugüne uzanan kahramanlık mirasının, genç yüreklerde yaşamaya devam ettiğini* bir kez daha ortaya koydu.

Dereceye Giren Takımlar:

1. 5-F Ordu-Millet Takımı

2. 5-I Ay Yıldız Takımı

3. 5-C Akıncılar Takımı

Bu takımlar, madalya, başarı belgesi ve hediyelerle ödüllendirildi. Tüm katılımcı öğrencilere başarı belgesi verildi.