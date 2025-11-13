Tarihi cami çeşmesi ayyaş mekanı haline geldi: Mahalleli Çözüm Bekliyor

Gülük Camii’nin batısında konumlanan çeşme, çevresine bırakılan içki şişeleri ve alkol atıkları nedeniyle hem görüntü kirliliğine hem de mahalle sakinlerinin huzurunun bozulmasına yol açıyor.

Yüzlerce kişinin yaşadığı merkezi bir yerleşim alanında bulunan çeşme, tarihi dokusuyla geçmişin izlerini taşırken, bugün ne yazık ki izbe bir görüntüye bürünmüş durumda. Özellikle kadınlar ve çocuklar için ürkütücü hale gelen bu geçiş noktası, mahalle halkı tarafından endişeyle izleniyor.

Mahalle sakinleri, çeşmenin çevresinde yaşanan bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi için belediye ve emniyet birimlerine çağrıda bulunuyor. Hem çevre temizliği hem de güvenlik açısından önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlar, tarihi mirasın korunması ve kamusal alanların güvenli hale getirilmesi konusunda yetkililerden duyarlılık bekliyor.