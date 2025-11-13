  • Haberler
  • Gündem
  • Tarihi cami çeşmesi ayyaş mekanı haline geldi: Mahalleli Çözüm Bekliyor

Tarihi cami çeşmesi ayyaş mekanı haline geldi: Mahalleli Çözüm Bekliyor

Kayseri'nin Gülük Mahallesi'nde, Kara İmam Camii yakınında yer alan tarihi Kara İmam Çeşmesi, son dönemde içki içenlerin uğrak noktası haline geldi.

Tarihi cami çeşmesi ayyaş mekanı haline geldi: Mahalleli Çözüm Bekliyor

Gülük Camii’nin batısında konumlanan çeşme, çevresine bırakılan içki şişeleri ve alkol atıkları nedeniyle hem görüntü kirliliğine hem de mahalle sakinlerinin huzurunun bozulmasına yol açıyor.

Yüzlerce kişinin yaşadığı merkezi bir yerleşim alanında bulunan çeşme, tarihi dokusuyla geçmişin izlerini taşırken, bugün ne yazık ki izbe bir görüntüye bürünmüş durumda. Özellikle kadınlar ve çocuklar için ürkütücü hale gelen bu geçiş noktası, mahalle halkı tarafından endişeyle izleniyor.

Mahalle sakinleri, çeşmenin çevresinde yaşanan bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi için belediye ve emniyet birimlerine çağrıda bulunuyor. Hem çevre temizliği hem de güvenlik açısından önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlar, tarihi mirasın korunması ve kamusal alanların güvenli hale getirilmesi konusunda yetkililerden duyarlılık bekliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'
Başkan Arıkan Korkuttu: ‘Ekonomi 2026 yılında 2025’ten daha kötü olacak’
Müdür Kabakcı, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir'
Müdür Kabakcı, “Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir”
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00’de bakım nedeniyle kapatılacak
Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'
Başkan Arıkan: “Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!