Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Kayseri’nin İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 750 yıldır ayakta kalan Hacı Kılıç Camisi, minaresiyle gündemde. Bir vatandaşın havadan çektiği fotoğraflarla minarenin alem kısmına yakın taşların doğal şartlara bağlı olarak hasar gördüğü ortaya çıktı. Yıpranan taşların bazı kısımlarının döküldüğü ve minare çeperinde oyukların oluştuğu görüldü. Minaredeki tahribat, aynı zamanda yol üstünden geçenler için de tehlike arz ediyor.

Minaresin yıpranmış halini sosyal medya hesabından paylaşan tarih sever, minarenin restore edilmesini istedi. Esere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan vatandaş, aynı zamanda yaşanması muhtemel olumsuzlukların da önlenebileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili bilgilendirilen Kayseri Müftülüğü’nün, minarenin onarılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden talepte bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

HACI KILIÇ CAMİ VE MEDRESESİNİN TARİHİ

Selçuklu devletinin son dönemlerinde inşa edilen Hacı Kılıç Camisi, 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta. Taç kapısı ve mihrabındaki süslemelerle Kayseri'deki tarihi eserler arasında özgün bir yere sahiptir. Hacı Kılıç Cami, yanındaki medrese ile bir bütün oluşturmaktadır. Her iki yapı da kesme taştan yapılmıştır. Minarenin hemen yanında Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey'e ait bir mezar bulunmaktadır. Kitabesinde 953 Ramazan (M.1552) tarihi okunmakta olan bu mezar önceleri caminin önünde bulunmakta iken, buradan cadde açılması üzerine caminin minaresi bitişiğine nakledilmiş, mezar taşları da minare kaidesine yerleştirilmiştir. Girişteki mukarnaslı nişin altında celi sülüsle yazılmış bir kuşakta Tevbe Suresi'nin 18’inci ayeti yer almaktadır.