Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Hacı Kılıç Cami'nin minaresindeki tahribat tehlike arz ediyor. Minarenin yıpranan duvarlarının tamir edilmesi istendi. 

PAYLAŞ
  • 04.02.2023 17:02
  • Güncelleme: 04.02.2023 17:02
  • 54
Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Kayseri’nin İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 750 yıldır ayakta kalan Hacı Kılıç Camisi, minaresiyle gündemde. Bir vatandaşın havadan çektiği fotoğraflarla minarenin alem kısmına yakın taşların doğal şartlara bağlı olarak hasar gördüğü ortaya çıktı. Yıpranan taşların bazı kısımlarının döküldüğü ve minare çeperinde oyukların oluştuğu görüldü. Minaredeki tahribat, aynı zamanda yol üstünden geçenler için de tehlike arz ediyor. 

Minaresin yıpranmış halini sosyal medya hesabından paylaşan tarih sever, minarenin restore edilmesini istedi. Esere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan vatandaş, aynı zamanda yaşanması muhtemel olumsuzlukların da önlenebileceğini kaydetti. 

Konuyla ilgili bilgilendirilen Kayseri Müftülüğü’nün, minarenin onarılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden talepte bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

HACI KILIÇ CAMİ VE MEDRESESİNİN TARİHİ 

Selçuklu devletinin son dönemlerinde inşa edilen Hacı Kılıç Camisi, 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta. Taç kapısı ve mihrabındaki süslemelerle Kayseri'deki tarihi eserler arasında özgün bir yere sahiptir. Hacı Kılıç Cami, yanındaki medrese ile bir bütün oluşturmaktadır. Her iki yapı da kesme taştan yapılmıştır. Minarenin hemen yanında Kayseri Mirlivası Hüseyin Bey'e ait bir mezar bulunmaktadır. Kitabesinde 953 Ramazan (M.1552) tarihi okunmakta olan bu mezar önceleri caminin önünde bulunmakta iken, buradan cadde açılması üzerine caminin minaresi bitişiğine nakledilmiş, mezar taşları da minare kaidesine yerleştirilmiştir. Girişteki mukarnaslı nişin altında celi sülüsle yazılmış bir kuşakta Tevbe Suresi'nin 18’inci ayeti yer almaktadır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Sivaslılar Melih Eymen için gece düzenleyecek

Tomarza'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Tomarza’da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Okulların açılacağı gün yoğun kar bekleniyor, tatil uzayacak mı?

Komando değil itfaiye eri

Komando değil itfaiye eri

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Develi Belediye Spor – Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 3-0

Başkan Özkaya: 'Gelecek 6'lı Masa'nın'

Başkan Özkaya: “Gelecek 6’lı Masa’nın”

DAHA FAZLA
Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Tarihi caminin minaresi tehlike arz ediyor

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 0-1

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Melikgazi'de 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kayseri protokolü Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Çalışmalarını Yerinde İnceledi