Tarihi çarşının tek hırdavatçısı çırak bulamıyor

Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşı'da 30 yıldır hırdavat işleri yapan Murat İşeri, esnaf olarak en büyük sorunlarının çırak bulunamaması olduğunu belirtti.

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  • 24.05.2023 10:55
  • Güncelleme: 24.05.2023 10:55
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Tarihi çarşının tek hırdavatçısı çırak bulamıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de tarihi Uzun Çarşı’da 30 yıldır hırdavat işleri yapan Murat İşeri, esnaf olarak en büyük sorunlarının çırak bulunamaması olduğunu belirtti.

Tarihi çarşıda 30 yıldır hırdavat işleri yapan Murat İşeri, "Her malın bir eder fiyatı varken insanlar, eder fiyatının üzerinde fiyatlara ürün alarak ekonomik çıkmazlara giriyor" dedi. İşeri, açıklamasında, "30 yıldır çarşıda esnaflık yapıyorum. Tamirat işleri yapıyorum. Çarşıya olan ilgiden memnunum. Bir malın ederi ve değeri varken ürünler değerinin üzerinde fiyatlara satılıyor. Milletimiz fiyat istikrarsızlığından mağdur oluyor. Yaşanılan krizi de insanımız çoğu zaman kendisi oluşturuyor. İnsanımız fiyat yüksekliğinden dolayı yeni ürün almak yerine tamir işlerine yöneldi" diye konuştu.

30 yıllık esnaf çırak bulamıyor

Eğitim kurumlarına çağrıda bulunan İşeri, en büyük ve önemli sorunlarının esnaf olarak çırak bulunamaması olduğunu belirtti. İşeri, "Şu anda çırak yetiştiremiyoruz. Tarihi çarşıda son esnaf biziz. Bizden başka gelen de olmayacak. Devleti yönetenlerden talebimiz eğitim merkezleri aracılığıyla iyi eğitim almış çıraklar istiyoruz. Mesleğimizi sürdürecek insanların var olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tamirat için tarihi çarşıyı tercih eden vatandaşlar ise esnaflık tecrübesi ile İşeri’ye güvendiklerini ve ekonomik nedenlerle tamire ağırlık verdiklerini aktarıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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