Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan 19 farklı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ele geçirilirken, 45 kişi de yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde yapılan 19 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, duvar kırıcı, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirilirken, 45 şahıs da yakalandı.

Bulunan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Askere gideceklerin ilk uğradığı yer
Askere gideceklerin ilk uğradığı yer
Başkan Büyükkılıç'tan kurmayları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı
Başkan Büyükkılıç'tan kurmayları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı
74 yaşındaki ahşap ustası Canleblebici, kameradan gemiye ustalık eserleri yapıyor
74 yaşındaki ahşap ustası Canleblebici, kameradan gemiye ustalık eserleri yapıyor
Battalaltı'nda yine silahlı çatışma: 2 yaralı
Battalaltı'nda yine silahlı çatışma: 2 yaralı
Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler
Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler
Kültepe'de 'görünmeyenler'in gizemi araştırılacak
Kültepe'de 'görünmeyenler'in gizemi araştırılacak