Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler, 47 adet Sikke ve 1 adet Bilezik ele geçirildi.

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  • 16.05.2023 19:54
  • Güncelleme: 16.05.2023 19:54
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı operasyonları sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Talas İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.T. isimli şüphelinin Talas Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan iki adresinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda; Bizans ve Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi, 14 adet yüzük, 21 adet çeşitli boyut ve şekillerde objeler, 47 adet Sikke ve 1 adet bilezik ele geçirildi.
Olay ile ilgili şüpheli Y.T., ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

1ha

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